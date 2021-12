Aumenti: la situazione degenera, ora anche viaggi, alimenti e bollette costano di più

Come dicevamo inizialmente, non mancano poi gli aumenti sulle materie prime, come per esempio l’olio di oliva, che registra un +19% rispetto all’anno scorso, dopo la brusca salita dei prezzi di mais e soia. Il pesce è in salita del 9% mentre la pasta segna un rincaro del 6% per via della mancanza di cereali. All’elenco si accoda anche la carne, la quale costa il 4% di più rispetto al 2020. Passando invece ai dolci, pandori e panettoni sono aumentati del 10% rispetto al 2019. Questi ultimi vengono accompagnati da vini e spumanti, col 3,5% in più.

Anche le bollette aumentano di prezzo con l’inflazione. Secondo l’Unione nazionale consumatori la stangata sarà del +40-50% sulla bolletta del gas e del più 33% su quella della luce. Concludiamo questo triste capitolo con il carburante. Oramai non ci stupiamo più, si pagherà infatti il 25% in più rispetto allo scorso anno per un pieno di benzina e il 46% in più per un pieno di Gpl e metano.