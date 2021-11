Annunciati in Cina nel mese di ottobre assieme alla serie di smartphone 4S, le nuove cuffie wireless Black Shark JoyBuds arrivano in Italia, su Amazon. In occasione del lancio nel Bel Paese, l’azienda cinese controllata da Xiaomi propone il suo prodotto di spicco ad un prezzo sensazionale, che vi lascerà senza fiato.

Prima di raccontarvi di questa fantastica offerta, vediamo assieme cosa offrono queste cuffie wireless; partiamo dal design, molto simile a quello delle Apple Airpods. Black Shark ha poi posto l’accento sul driver da 14,2 mm con un “diaframma composito placcato in titanio ad alta sensibilità“, così produrre un suono potente ma preciso con una latenza molto bassa – solo 85 ms.

Quello che sorprende, oltre al suono di alta qualità, é la durata della batteria. Black Shark JoyBuds garantiscono circa 28 ore di riproduzione audio, si ricaricano in un’ora e mezzo e dispongono di un sistema di isolamento dal rumore ambientale a doppio microfono. Lato connettività, il Bluetooth 5.2 é affiancato da una tecnologia proprietaria che consente una latenza ultra bassa.

Ovviamente, come ogni aurticolare TWS che si rispetti, non mancano i comandi touch: un tocco per rispondere alla chiamata, tocco prolungato per rifiutarla, doppio tocco per cambiare brano e così via. Ovviamente, tutte queste impostazioni possono essere cambiate a piacimenti dall’applicazione delle cuffie.

Cuffie Wireless Black Shark JoyBuds: l’offerta Amazon

Come detto in apertura articolo, le nuove JoyBuds sono disponibili su Amazon a prezzo scontato. Il colosso cinese, di comune accordo con Xiaomi, ha deciso di proporre questo interessante prodotto a soli 35 euro, tagliando il prezzo di partenza di ben oltre 26 euro. Il tutto potendo disporre della spedizione veloce Amazon e della miglior garanzia sul mercato. Joybuds é disponibile sia in colore bianco, che nero.

Di seguito, il link all’acquisto: