L’operatore virtuale Very Mobile ha recentemente aggiornato la propria applicazione, eliminando bug presenti e inserendo alcune novità del dettaglio del traffico telefonico rimanente.

La nuova versione è la 2.3.0 ed è già sbarcata sul sistema operativo iOS ed Android, lo scorso 25 novembre 2021. Più precisamente, su Apple l’applicazione è stata lanciata solamente il 29 novembre 2021. Scopriamo i dettagli.

Very Mobile aggiorna la propria applicazione

Una delle novità più interessanti riguarda la sezione “Dettaglio traffico”, che adesso permette anche di selezionare un intervallo temporale di interesse per messaggi e chiamate. Per quanto riguarda invece la risoluzione dei problemi, sia su Android che su iOS è stato risolto un bug che non consentiva di visualizzare la sezione “Estero”.

Solo per i dispositivi con sistema operativo Android, Very Mobile specifica di aver introdotto altre due correzioni, una delle quali riguarda la sostituzione delle SIM o eSIM. Nel dettaglio, prima che il bug venisse corretto, in alcuni casi non era possibile richiedere il cambio della propria scheda. L’altro problema, presente nella sezione “Dettaglio traffico”, mostrava invece una durata errata per le chiamate superiori al minuto.

Con l’app ufficiale di Very Mobile, i clienti possono ad esempio effettuare le ricariche, conoscere il bundle e i consumi, attivare la propria SIM con la video identificazione guidata, gestire le SIM intestate e richiedere la portabilità su SIM già attiva. Se volete scoprire tutte le offerte attualmente attivabili, andate a visitare il sito ufficiale dell’operatore.