Vodafone non si ferma al Black Friday. Il provider inglese guarda in prospettiva anche per le prossime settimane e continua a garantire a tutti i suoi clienti le migliori iniziative low cost alternative ad Iliad ed alla sua Giga 120. Gli utenti che effettueranno la portabilità del numero da altro gestore potranno aderire ad una valida iniziativa.

Vodafone conferma la tariffa da 100 Giga a Novembre

La migliore promozione di Vodafone è la Special 100 Giga. I clienti che optano per questa iniziativa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo sarà di soli 8,99 euro.

La Special 100 Giga rappresenta la alternativa ad Iliad nel mercato della telefonia mobile. A parità di consumi (piccola differenza soltanto per le soglie internet), la promozione di Vodafone prevede anche un costo più basso rispetto a quella di Iliad.

Gli utenti che desiderano Special 100 Giga di Vodafone devono far fronte ad una serie di condizioni commerciali. In primo luogo, gli abbonati dovranno aggiungere un costo una tantum dal valore di 10 euro per la dotazione della SIM. Al tempo stesso sarà fondamentale la portabilità del numero.

Gli utenti che scelgono questa promozione di Vodafone avranno a loro disposizione la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre. Per attivare l’iniziativa sarà necessario recarsi presso uno degli store ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo i clienti di Iliad possono procedere anche con l’attivazione online per l’offerta.