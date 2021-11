Il prossimo 3 gennaio, Mercedes presenterà il nuovissimo concept VISION EQXX. Si tratta di un SUV totalmente elettrico super-efficiente in grado di ridefinire gli standard per il settore della mobilità green e sostenibile.

Trattandosi di un concept, il SUV Mercedes getterà le basi per lo stile e le prestazioni della futura gamma di veicoli. Gli esperti di settore sostengono che il veicolo elettrico sarà in grado di garantire fino a 1.000 chilometri con una singola ricarica.

Grazie a questi numeri, VISION EQXX debutterebbe direttamente al vertice della categoria, offrendo prestazioni non ancora raggiunte da nessun altro produttore. Inoltre, il SUV rappresenterà il punto di riferimento per le linee delle prossime vetture della casa di Stoccarda. Questo significa che troveremo soluzioni aerodinamiche in grado di ridurre la resistenza all’avanzamento e quindi i consumi.

VISION EQXX sarà il nuovo SUC Concept di Mercedes

Bisogna ricordare che, al momento dell’annuncio lo scorso anno, l’autonomia promessa era di 1.200 chilometri. Nonostante il calo nominale di autonomia, la sfida proposta da Mercedes è assolutamente lodevole e da seguire con interesse.

Il brand tedesco sta facendo enormi progressi nel settore dei veicoli elettrici e l’obiettivo e diventare l’azienda di riferimento. Infatti, entro il 2030 è previsto il passaggio dell’intera gamma a vetture elettriche, confermando l’impegno nello sviluppo della mobilità sostenibile.

I modelli in fase di sviluppo sono tantissimi e VISION EQXX sarà uno dei primi basato sulla nuova tecnologie di batterie e motori super-efficienti. Per raggiungere i propri scopi, Mercedes sta lavorando sulle celle delle batterie per poter raggiungere una densità energetica maggiore e quindi aumentare performance e autonomia.