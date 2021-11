Durante il Los Angeles Auto Show 2021, Hyundai ha svelato al mondo il nuovo concept denominato “Seven“. Il veicolo è un SUV totalmente elettrico che fa della comodità dei passeggeri il proprio punto di forza.

Infatti, l’abitabilità a bordo è eccezionale e l’abitacolo assomiglia ad un vero e proprio salotto. grazie ai 3,2m di passo, lo spazio disponibile per i passeggeri permette di godersi il viaggio in tranquillità.

Il produttore coreano ha svelato che Hyundai Seven è basato sulla piattaforma modulare del gruppo E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Partendo da questa piattaforma sono nate la Ioniq 5, Kia EV6 e la GV60, tutte vetture elettriche.

Hyundai Seven è il nuovo concept di SUV elettrico del brand coreano

Tra le caratteristiche principali del SUV elettrico spiccano le portiere che si aprono in modo tale da facilitare l’accesso. Inoltre, grazie alla guida autonoma di livello avanzato, è possibile affidare il controllo della vettura ai sistemi di bordo.

Per questo motivo i pedali e il volante sono retrattili e possono sparire completamente. Ne consegue, che i passeggeri possono dedicarsi ad altro durante il viaggio e quindi i sedili possono ruotare sul proprio asse per favorire la conversazione.

Gli interni sono realizzati in materiali riciclati e naturali, come il bamboo, e Hyundai ha posto particolare attenzione sulla sanificazione degli ambienti. Tutte le superfici hanno ricevuti trattamenti sanificanti in fabbrica e possono essere mantenuti puliti attraverso luci UV che si attivano dopo che i passeggeri si sono allontanati.

L’autonomia dichiarata dalla casa è di oltre 438 km con la possibilità di caricare l’80% della batteria in appena 20 minuti. Trattandosi di un concept, difficilmente vedremo la vettura su strada ma lo stile e le funzionalità verranno riprese per dettare i canoni dei SUV futuri. In particolare, ci aspettiamo che molti elementi di Seven saranno utilizzati su Hyundai IONIQ 7.