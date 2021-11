Basata sulla celebre serie di giochi, una delle serie TV più attese, chiacchierate e – probabilmente – sorprendenti di sempre torna a far parlare di sé: The Last of Us. D’altronde, le premesse ci sono tutte, a partire dallo sfondo che si concreta in una pittoresca cittadina canadese trasformata in un avamposto post-apocalittico.

Le riprese continuano in gran parte dell’Alberta, ma da padrone la fa Canmore, con alcuni scatti davvero suggestivi che mostrano quanto sarà ben curato questo progetto.

Fra l’altro, il sito web della città di Canmore ha avvertito i residenti della “trasformazione”, affermando:

Canmore sta per assomigliare molto di più ad un Jackson post-apocalittico, nel Wyoming! HBO sta arrivando in città e girerà in varie località all’interno del centro cittadino per tutto il mese di novembre. I residenti devono aspettarsi di vedere cambiamenti estetici e chiusure stradali intorno all’area del centro, che trasformeranno temporaneamente aree selezionate del centro di Canmore a Jackson, nel Wyoming.

Le riprese sono terminate alcuni giorni fa. Sui social, poi, assieme alle foto ufficiali condivise dalla stessa HBO, i residenti locali hanno postato tantissimi scatti che ritraggono le trasformazioni alle quali é andata incontro la città.

Ovviamente, la serie The Last of Us apporterà alcune modifiche alla storia rispetto al gioco, a sarà comunque basata sul primo episodio dello stesso. Le recenti foto dal set della produzione suggeriscono – poi – alcune morti di personaggi cardine nella storia.

Se date un’occhiata all’account Twitter di HBO, noterete alcuni scatti piuttosto interessanti, che hanno in comune un primo piano Joel, Ellie e il fratello di Joel, Tommy. Avete capito, vero?

Prima di andare avanti, vi avvisiamo che i prossimi paragrafi contengono molti spoiler. Non continuate a leggere se non volete rovinarvi la visione della serie TV.

L’unico personaggio che non compare in nessuno di quegli scatti è Tess, la compagna di Joel che abbiamo visto in precedenza nelle foto dal set di a Boston. Dunque, sembra davvero che Tess morirà mentre Joel ed Ellie sono in viaggio per Jackson. E tutto questo é ripreso pari pari dal gioco, in quanto Tess viene uccisa dai soldati prima che il gruppo possa fuggire da Boston. Una delle morti più tristi che vedrete, ne siamo certi.

Il budget messo a disposizione da HBO ammonta ad oltre 100 milioni di dollari: le premesse sono altissime. Il prodotto dovrebbe essere disponibile alla visione entro la fine del 2022, ma purtroppo non c’è ancora una data di uscita ufficiale.