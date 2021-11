Sappiamo ormai che Squid Game è il più grande successo nella storia di Netflix, ma sappiamo e’ diventato cosi virale? La qualità da sola non è una garanzia, soprattutto quando il pubblico è bombardato da un flusso costante di nuovi contenuti. Che Squid Game sia un ottimo show non si nega, ma non spiega come sia diventata una gigantesca bomba mediatica globale.

L’ascesa fulminea dello show è stat la spinta che ci voleva per l’avvicinamento della cultura pop da parte dei media coreani, che spaziano dal dominio pop globale della boy band BTS alle vittorie storiche dei Parasite agli Oscar dell’anno scorso. Sono un mix di genio creativo, calcolo e padronanza di entrambi i sistemi di produzione e narrazioni archetipiche, motivo per cui Netflix ha investito 500 milioni nella programmazione sudcoreana all’inizio di quest’anno.

Il creatore di Squid Game Hwang Dong-hyuk inoltre ha confermato il suo ritorno per una seconda stagione all’inizio di questo mese. Centinaia di paesi in tutto il mondo stanno investendo in contenuti originali senza ottenere lo stesso successo dei recenti successi in Corea del Sud. In che modo il sistema produttivo del Paese ha colto la qualità di Hollywood e cosa distingue questi titoli dalla concorrenza internazionale?

Un senso di dejavu

Di recente hai parlato della “prevedibilità e originalità” dei drammi sudcoreani e di come queste storie si inseriscano in archetipi familiari, ma con differenze culturali che attirano l’interesse del pubblico internazionale.

Chi ha familiarità con la televisione coreana potrebbe riconoscere alcuni dei personaggi chiave nella prossima stagione. Questo è ciò che si intende per prevedibilità: le espressioni facciali dei personaggi, il linguaggio del corpo e le linee parlate sono molto prevedibili. E poiché i personaggi parlano, gesticolano e si muovono in modi prevedibili, è anche possibile anticipare alcuni schemi narrativi: sai se il personaggio subirà una trasformazione o meno, se un personaggio finirà per essere tradito o meno, e puoi anticipare alcuni delle interazioni tra i personaggi.

D’altra parte, l’originalità di Squid Game si manifesta nell’uso del parco giochi come arena di una feroce battaglia tra la vita e la morte. Le battaglie in stile Hunger Games non sono nuove, ma l’uso dei giochi per bambini come quelli che determinano se i partecipanti verranno fatti a pezzi o passeranno “intatti” al livello successivo sembra particolarmente macabro, così come il modo in cui Squid Game gioca con i principi morali degli spettatori.