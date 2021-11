Altro giro, altro smartphone OPPO: il colosso cinese presenterà ufficialmente la nuova serie di smartphone OPPO Reno 7 il 25 novembre, in Cina. La conferma ufficiale arriva dagli store online, tra i quali il noto JD.com che ha già aperto le prenotazioni.

A pochi giorni da lancio, i colleghi di GizNext hanno diffuso le specifiche tecniche dello smartphone che andrà a prendere il posto di Reno 6 Pro, e che dovrebbe essere commercializzato in bundle con le cuffie wireless Enco Free 2i.

OPPO Reno 7 Pro: le specifiche tecniche

Lo store JD.com ha già diffuso quelle che saranno le caratteristiche tecniche di OPPO Reno 7 Pro, il quale sarà caratterizzato dal nuovo e potente processore MediaTek Dimensity 1200 nella sua variante Max. Lo smartphone sarà basato inizialmente su Android 11 con interfaccia utente ColorOS di OPPO.

Il pannello sarà un AMOLED a risoluzione FHD+ 402 ppi, aspect ratio 20:9 e frequenza di aggiornamento di 90 Hz, una densità di pixel di 402 ppi.

Buona la capacità della batteria, con una capienza di 4.500 mAh e supporto alla ricarica rapida da 65 W che permetterà una ricarica completa in soli 32 minuti Lo smartphone sarà disponibile in due configurazioni: 8 GB di RAM + 128 GB di memoria interna e 12 GB di RAM + 256 GB. Il sensore frontale sarà un Sony IMX709 da 32 megapixel. Uno smartphone, dunque, che offrirà dei selfie pazzeschi.

Veniamo ora alla fotocamera principale, una Sony IMX766 da 50 megapixel. Essa sarà affiancata da un obiettivo ultrawide da 8 megapixel ed una macro da 2 megapixel. Buona la connettività: come doppia SIM, 5G, GPS e USB Type C.

Come detto in apertura articolo, la serie di smartphone OPPO Reno 7 sarà presentata il 25 novembre in Cina assieme alle Enco Free 2i. Parliamo di cuffiette wireless dal prezzo accessibile e specifiche di fascia alta, caratterizzate da funzionalità tra cui Bluetooth 5.0, raggio di connettività di 10m e ricarica a 5 W. Non ci resta dunque che attendere la presentazione ufficiale.