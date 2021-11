Se hai meno di trent’anni WindTre ti permette di ricevere ogni mese Giga illimitati per tutte le app social, musica, chat, mappe e video. Il gestore WindTre propone ben due offerte differenti per le soglie di traffico dati previste e il costo di rinnovo ma entrambe non passano inosservate per la loro convenienza. Le tariffe in questione sono: la WindTre Young 5G con Easy Pay e la WindTre Young + 5G con Easy Pay.

WindTre: le offerte per i nuovi clienti under 30!

Le due offerte WindTre proposte ai nuovi clienti under 30 possono essere richieste accedendo al sito ufficiale del gestore o presso uno dei punti vendita abilitati.

La WindTre Young 5G con Easy Pay è la versione più economica. A un costo di 11,99 euro al mese, la tariffa permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In più sono inclusi Giga illimitati per tutte le app.

La WindTre Young + 5G con Easy Pay, invece, è disponibile a un costo di 14,99 euro al mese e permette di ricevere: minuti illimitati verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. In più sono inclusi Giga illimitati per tutte le app.

Le offerte WindTre sono disponibili in versione Easy Pay. WindTre richiederà, quindi, di indicare la modalità di pagamento che si desidererà utilizzare per affrontare tutte le spese. I clienti potranno optare per il pagamento tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.