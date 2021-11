Ottime notizie per tutti i fan del robottino verde che attendono il Black Friday: se siete alla ricerca di forti sconti OnePlus, siete capitati nel posto giusto. L’azienda cinese, infatti, ha deciso di proporre interessanti tagli di prezzo per i suoi terminali di punta. Le offerte vedono protagonista OnePlus 9 Pro e 8T – con un risparmio di ben 200 euro e One Plus 9 – 150 euro in meno.

Altri smartphone che troverai durante questi interessanti sconti OnePlus per il Black Friday sono gli ottimi midrange OnePlus Nord, Nord CE e Nord 2. Dal 19 novembre potrete dunque usufruire di sconti a partire da 130 euro.

Sconti OnePlus: con il Black Friday ti porti a casa smartphone di fascia alta a prezzi bassissimi

OnePlus è un marchio relativamente giovane, lo sappiamo bene. Nata da BBK Eletronics, l’azienda cinese ha rapidamente acquisito la nomea di brand Premium, proponendo ottimi dispositivi di fascia alta a prezzi più che onesti. Tutte le offerte delle quali vi abbiamo parlato nel presente articolo sono consultabili su Amazon: in questo modo potrete usufruire del miglior servizio di spedizione e – qualora ce ne fosse bisogno – assistenza.

Senza ombra di dubbio, tra i migliori sconti OnePlus su Amazon per questo Black Friday é quello che vede protagonista OnePlus 9 Pro. Parliamo dell’attuale top gamma dell’azienda, caratterizzato da un display AMOLED in grado di riprodurre 1 miliardo di colori e avente frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Un pannello premium, che regalerà senz’altro un’esperienza fluida durante le sessioni di gaming o, perché no, mentre si controlla il feed del proprio account Instagram. Non dimentichiamo poi il comodissimo lettore impronte digitali sotto al display, sempre rapido e preciso.

Per quanto riguarda la potenza di calcolo, OnePlus 9 Pro vanta un chip Snapdragon 888 e ben 12 GB di RAM. Se volete saperne di più sul dispositivo, date un’occhiata alla nostra recensione completa. Di seguito, invece, alcuni link diretti agli sconti OnePlus su Amazon: