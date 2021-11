Questo mese il gestore WindTre propone ancora il suo pacchetto di offerte DI PIÙ. I nuovi clienti possono scegliere tra numerose opzioni la cui differenza sostanziale riguarda la quantità di Giga previste e il costo di rinnovo da affrontare mensilmente. La WindTre DI PIÙ Unlimited 5G è una delle tariffe attualmente disponibili e si dimostra particolarmente azzeccata per tutti quei clienti che desiderano poter usufruire di traffico dati illimitato.

WindTre DI PIÙ Unlimited 5G: costo e attivazione dell’offerta con Giga illimitati!

I nuovi clienti WindTre possono attivare l’offerta DI PIÙ Unlimited 5G accedendo al sito ufficiale del gestore o recandosi in uno dei punti vendita. La tariffa permetterà di ricevere ogni mese una quantità illimitata di minuti verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione. In più saranno inclusi nel prezzo 200 minuti verso l’estero.

Il costo di rinnovo della tariffa WindTre è di 29,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno sostenere la spesa tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

WindTre include nel prezzo i servizi extra e blocca automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo così da tutelare i clienti dai costi aggiuntivi e dalle spese impreviste.

Il pacchetto di offerte DI PIÙ include anche opzioni differenti tramite le quali è possibile ottenere una minore quantità di Giga a un costo ridotto. La tariffa DI PIÙ FULL 5G, ad esempio, permette di ricevere ogni mese 100 GB di traffico dati al costo di 14,99 euro; mentre l’offerta DI PIÙ Lite 5G propone 50 GB al mese al costo di 12,99 euro.