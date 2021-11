Da ieri l’operatore Tim ha deciso di cambiare il logo principale del suo second brand Kena Mobile, insieme al logo cambierà anche il nome. Si chiamerà infatti solamente Kena.

Kena è un eroe mitologico polinesiano e precisamente delle Isole Marchesi. Il suo simbolo, quello di un guerriero con una sorta di lancia, è appunto il logo attivo dalla sua nascita che è avvenuta il 29 Marzo 2017.

Kena Mobile cambia logo e nome

Secondo le ultime indiscrezioni la scritta finale Mobile è stata tolta perché l’intenzione dell’operatore, tra qualche anno, è quella di offrire ai consumatori altri servizi oltre la telefonia mobile. L’operatore, offre dallo scorso 29 luglio 2021 Kena TimVision, che vi ricordo che permette di vedere alcuni contenuti di intrattenimento e sport di TIMVISION, tra cui la Serie A TIM trasmessa tramite DAZN.

Vi ricordo inoltre che l’operatore in questione sta offrendo le offerte Kena 9,99 con minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico internet alla velocità in 4G fino a 60 Mbps. L’attivazione e la consegna della SIM sono invece gratuite.

Troviamo anche l’offerta Kena 12.99 che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 GB di traffico internet alla massima velocità al prezzo di 12.99 euro al mese. Anche in questo caso attivazione e consegna sono gratuite. Tutti i nuovi numeri possono attivare la Kena 7.99 con minuti ed SMS illimitati più 50 GB di traffico a 7.99 euro al mese. In questo caso l’attivazione è di 4.99 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.