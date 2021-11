Nuovi sconti incredibili attivati da Unieuro nel suo nuovo volantino Black Friday 2021, gli utenti si ritrovano a poter finalmente pensare di mettere le mani su prodotti veramente economici, pagandoli cifre ridottissime rispetto ai listini dell’epoca.

La campagna promozionale ripercorre esattamente le stesse linee guida delle precedenti, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati sia recandosi personalmente in negozio, che affidandosi al sito ufficiale dell’azienda stessa. Coloro che opteranno per questa seconda opzione, devono comunque ricordare che la spedizione presso il domicilio sarà sempre gratuita, al superamento dei 49 euro.

Unieuro: tutte le offerte hanno prezzi assurdi

La seconda parte del volantino Unieuro Black Friday, attivata fino al 18 novembre, promette un ottimo risparmio su 42 versioni di smartphone differenti. I modelli più in voga nel periodo vanno a toccare Galaxy A12 a 139 euro, Oppo A53s a 159 euro, Oppo A74 a 189 euro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro a 179 euro, Oppo Find X3 Neo a 549 euro, Realme GT master edition a 299 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 359 euro, Samsung Galaxy S21 a soli 649 euro, Realme C21 a 119 euro e Wiko Power U30 a 149 euro.

Tutti i prodotti elencati sono da considerarsi distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che nella loro variante no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti saranno rilasciati direttamente dal produttore, e prevederanno la possibilità di riceverli in maniera più tempestiva, in confronto ad una variante brandizzata (quindi di un operatore telefonico).