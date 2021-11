Bennet sa perfettamente come invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, per l’occasione infatti ha deciso di proporre una campagna promozionale ricchissima di prezzi bassi e di sconti veramente importanti, applicati anche su modelli estremamente interessanti.

Spendere poco con Bennet è molto più semplice di quanto avremmo mai pensato, infatti sarà possibile recarsi personalmente in negozio, senza dover limitare la scelta della campagna a specifiche aree o regioni d’Italia. L’unico aspetto da tenere bene a mente riguarda l’impossibilità di godere delle medesime riduzioni tramite il sito ufficiale, gli acquisti dal divano di casa non prevedono gli stessi sconti.

Aprite subito il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid se volete ricevere gratis i codici sconto Amazon e scoprire tantissime offerte speciali.

Bennet: scoperte le nuove offerte speciali

Con il volantino bennet non si scherza assolutamente, l’azienda ha difatti lanciato una campagna promozionale che la vede permette al consumatore finale di raggiungere l’acquisto di importanti smartphone a prezzi scontatissimi, anche legati a fasce particolarmente elevate. Ammirevole è la scelta dell’azienda di puntare fortissimo sull’accoppiata iPhone 12 a 749 euro e iPhone 13 a 899 euro, entrambi disponibili nelle varianti completamente sbrandizzate.

Volendo invece ridurre le aspettative, e le prestazioni generali, l’occhio cade direttamente su terminali molto più economici, quali sono Galaxy A32 a 199 euro, Oppo A74 a 249 euro o anche Galaxy A03s a soli 139 euro. Tutti, indipendentemente da quale verrà acquistato, sono commercializzati nella loro variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico. Per conoscere da vicino il volantino appena discusso, consigliamo il collegamento a questo link speciale.