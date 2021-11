Lo scorso anno è approdato ufficialmente su Netflix Bridgerton, una nuova serie tv basata sui romanzi rosa di Julia Quinn. Questa serie ha riscosso fin da subito un enorme successo e ha visto come protagonisti i personaggi di Daphne Bridgerton e Simon Basset, ovvero il Duca di Hastings. Nel corso dei prossimi mesi dovrebbe però arrivare ufficialmente sulla piattaforma di streaming la seconda stagione di Bridgerton, della quale sono da poco terminate le riprese.

Bridgerton: sono terminate le riprese della seconda stagione

La serie tv Bridgerton narra la storia e le vicende amorose dei fratelli di questa famiglia. Ad aprire le danze è stata Daphe che ha coronato il suo sogno d’amore con il duca di Hastings. Come confermato più volte anche da Shonda Rhimes, la seconda stagione si incentrerà invece sul fratello Anthony Bridgerton e sulla sua storia d’amore con il nuovo personaggio di Kate Sharma.

Come già accennato, le riprese di Bridgerton 2 sono da poco terminate, nonostante ci siano stati alcuni problemi in questi mesi dovuti anche al Covid-19. Al termine delle riprese, l’attrice che interpreta Penelope Featherington, ovvero Nicola Coughlan, ha rivelato alcuni piccoli spoilers.

Secondo l’attrice, i fan dovranno preparsi per un finale di stagione piuttosto difficile e drammatico. Il personaggio di Penelope, anche nota come Lady Whistledown, vedrà inoltre sviluppare la sua “amicizia” con Colin Bridgerton, mentre l’amica Eloise Bridgerton si dovrà preparare al suo debutto in società.

Insomma, quel che è certo è che anche la seconda stagione di questa serie tv ci sorprenderà e ci lascerà con il fiato sospeso.