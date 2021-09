Dopo l’annuncio dell’arrivo della seconda stagione di Bridgerton su Netflix, l’attore Regé-Jean Page aveva dichiarato che non sarebbe tornato nuovamente nella serie tv. Nonostante questo, sembrano esserci ancora speranze per rivedere il Duca di Hastings.

Bridgerton 2: potrebbe ritornare il Dyca di Hastings!

Bellissime notizie per tutti (e soprattutto per tutte) i fan del personaggio del Duca di Hastings. Come già accennato, infatti, sembra esserci qualche speranza di vederlo ritornare su Netflix nella seconda stagione di Bridgerton. Questo è quanto è emerso durante un’intervista all’attore Regé-Jean Page durante un’intervista. Il giornalista, in particolare, ha infatti dichiarato: “Page non esclude davvero un cameo o una apparizione come guest quando gli menziono la possibilità”.

Oltre a questa dichiarazione, a far crescere ancora di più le speranze dei fan è stato anche lo stesso attore del Duca di Hastings, che così commentato: “Lo sai che non posso dirtelo! Ma non c’è qualcosa di meraviglioso nell’essere sorpresi da ciò che non ti aspettavi?” Insomma, sembra che forse ci sarà la concreta possibilità di vedere tornare l’attore assieme a Phoebe Dinevor nella seconda stagione di Bridgerton, attualmente in produzione. Vedremo se arriveranno delle conferme più concrete.

Vi ricordiamo che questa serie tv targata Netflix è ispirata alla serie di romanzi di Julia Quinn. Per questo motivo, ogni stagione racconterà le vicende amorose di ognuno dei fratelli Bridgerton. Daphne è stata la prima protagonista della prima stagione e ha coronato il suo sogno d’amore con Simon Basset, ovvero il Duca di Hastings. Nella seconda stagione, arriverà invece il turno del fratello maggiore Anthony Bridgerton.