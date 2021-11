Il produttore cinese Vivo si sta concentrando sempre più nel settore degli smartphone, proponendo in poche settimane numerosi nuovi smartphone. L’ultimo arrivato è il nuovo entry-level Vivo Y15s con a bordo Android 11 Go Edition, il quale è stato da poco annunciato ufficialmente a Singapore. Vediamo brevemente le sue specifiche tecniche.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo entry-level Vivo Y15s con Android 11 Go Edition

Vivo Y15s è il nuovo smartphone presentato in queste ore dal noto produttore cinese. Nello specifico, ci troviamo di fronte ad un dispositivo appartenente alla fascia entry-level del mercato mobile. A bordo, come già accennato, troviamo infatti installata la versione del software Android 11 Go Edition.

Dal punto di vista prestazionale, poi, lo smartphone è alimentato da un processore di casa MediaTek. In particolare, di tratta del SoC MediaTek Helio P35. L’autonomia è invece affidata ad una batteria con una capienza da 5000 mAh la quale dispone del supporto alla ricarica rapida da 10W, ma troviamo come porta di ricarica ancora una micro usb.

La parte frontale del dispositivo è occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.52 pollici in risoluzione HD+ e con un notch a goccia centrale a forma di V. La parte posteriore ospita invece due fotocamere con sensori rispettivamente da 13 e 2 megapixel, le quali sono alloggiate in un modulo nero rettangolare.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Vivo Y15s, come già detto, è stato al momento ufficializzato a Singapore e sarà disponibile nelle colorazioni Wave Green e Mystic Blue ad un prezzo di circa 114 euro.