Netflix a quanto pare ha deciso di aumentare l’hype all’inizio dell’ultimo bimestre dell’anno, che sebbene sia sempre un mese molto movimentato a causa delle uscite di numerosi contenuti, non ha impedito all’azienda californiana di guardare al futuro e di mostrarci così il trailer della prossima stagione di Stranger Things, che tra l’altro ha tra le frasi slogan proprio “Benvenuti in California”, dettaglio che aggiunge un po’ di informazioni a ciò che già sapevamo.

Cosa emerge dal contenuto rilasciato

Il video mostra alcuni dettagli che ci portano a capire qualche dettaglio in più della prossima season, riprendendo in parte quanto lasciato dalla precedente e aprendo a nuovi contesti, vediamo infatti uno scenario andato avanti e ambientato in California, con Undi impegnata nella sua vita dove deve trovare un equilibrio con il contesto che la circonda, predominato dall’ambiente scolastico, e riuscire al contempo ad andare avanti dopo la pseudo-dipartita di Hopper.

Il trailer poi mostra il classico contesto tipico di Stranger Things, con momenti di azione che prendono il sopravvento sulle classiche tematiche di una vita tranquilla, lasciando trasparire che le vicende avranno luogo durante il famoso Spring Break, la settimana di pausa statunitense che caratterizza la scuola.

Il video poi, nella descrizione mostra la dicitura “004/004”, la quale potrebbe avere qualche strano significato o più semplicemente indicare che siamo arrivati all’ultimo Sneak Peak prima del rilascio o della serie ufficiale o di un trailer ufficiale e corposo, rimane però latitante la data di uscita, il periodo fissato è sempre estate 2022, non si sa però ancora quando sarà precisamente.