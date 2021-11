Oggi, lunedì 8 novembre 2021 sono iniziate le prime offerte del Black Friday sulla piattaforma di e-commerce Amazon, sicuramente uno dei periodi più attesi dell’anno da tutti gli utenti.

Ormai con il passare degli anni il Black Friday di un giorno solo è andato scemando, quasi tutte le grandi aziende tendono a trasformare l’intero mese in un vero e proprio mese degli sconti. Ecco tutti i dettagli.

Amazon: il Black Friday non ufficiale inizia oggi

Anche Amazon segue questa nuova tradizione e oggi, 8 Novembre 2021, ha iniziato a proporre le prime offerte che anticipano il vero e proprio Black Friday del prossimo 26 Novembre 2021. Le offerte che andrete a trovare oggi sulla piattaforma molto probabilmente non saranno riproposte il 26 novembre, di conseguenza se trovate qualcosa di vostro interesse vi conviene approfittarne.

Inoltre, con il periodo dei resi allungati, è pure possibile acquistare in tranquillità, ed in caso di prezzo migliore successivamente, rendere il prodotto. Dalla mezzanotte di oggi, 8 novembre, alle 23:59 del prossimo 18 novembre, si terranno gli Early Black Friday Deals di Amazon. I dispositivi messi in offerta comprendono una vasta area di settori, partendo da TV, proiettori, tablet, smartphone, smartwatch, cuffie, auricolari, monitor, mouse, scope elettriche e molto altro.

Come anticipato precedentemente Amazon ha esteso il periodo del reso gratuito fino al 31 gennaio 2022, dunque tutto ciò che acquisterete potrà essere restituito e rimborsato senza costi aggiuntivi, pertanto è un’ottima occasione per iniziare a fare dei regali, che potrete sempre rendere se non foste soddisfatti.