Il noto colosso dell’e-commerce Amazon propone ogni giorno fantastiche offerte riguardanti diverse categorie di prodotti, dagli oggetti per la casa, all’elettronica e ai videogiochi. Proprio in questi giorni ci sono poi delle offerte ancora più interessanti, dato che ci stiamo avvicinando alla settimana del black friday. Le iniziative, però, non sono ancora finite, dato che Amazon sta dando la possibilità ad alcuni utenti di ricevere un buono sconto da 10 euro sul prossimo acquisto.

Ecco come ottenere un buono da 10 euro sul prossimo acquisto su Amazon

Come già accennato, il noto colosso dell’e-commerce Amazon sta lanciato una nuova iniziativa davvero interessante. Nello specifico, alcuni utenti potranno ottenere un buono sconto da 10 euro, il quale sarà spendibile sul prossimo acquisto e per qualsiasi tipologia di prodotto.

Ma come è possibile riceverlo? Secondo quanto comunicato, potranno richiedere il bonus da 10 euro solo i clienti idonei che sono stati informati via email, via notifica push, o attraverso pubblicità mirata sul sito web di Amazon.it. per verificare ciò, basterà recarsi presso la seguente pagina . Una volta recati alla pagina, bisognerà poi seguire i seguenti passaggi:

Trovare e selezionare il punto di ritiro Amazon più vicino

Inserire il codice 10PRENDI e selezionare un punto di ritiro Amazon come indirizzo di consegna in fase di pagamento

Completare il primo ordine di almeno 25€ in consegna a un punto di ritiro Amazon entro il 31 dicembre 2021 su Amazon.it.

Il colosso dell’e-commerce, tuttavia, darà la possibilità di usufruire di questo buono sconto soltanto ai primi 13 mila utenti che si collegheranno alla pagine e che completeranno la procedura.