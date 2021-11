Il nuovo volantino Euronics non si pone alcun limite, e risulta essere attivo, nonché disponibile, su tutto il territorio nazionale, proponendo al consumatore la possibilità di fruire delle offerte Black Friday in anticipo, rispetto alla data ufficiale di fine mese.

Coloro che vorranno godere degli sconti attivati da Euronics, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, ma non sul sito ufficiale, una piccolissima limitazione che si scontra contro la localizzazione delle precedenti campagne promozionali. In aggiunta, ogni singolo prodotto scelto verrà commercializzato con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sarà raggiungibile nella versione no brand (per quanto riguarda la telefonia mobile).

Euronics: le occasioni sono davvero incredibili

Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, con il volantino attuale si possono anche acquistare alcuni dei top di gamma più interessanti, come i più recenti Xiaomi 11T e 11T Pro, in vendita rispettivamente a 545 e 695 euro.

Coloro che invece vorranno risparmiare al massimo, cercando di spendere una cifra che non vada oltre i 400 euro, potranno decidere di mettere le mani su Redmi 9T, Galaxy A03s, Redmi 9C, Redmi Note 10S o anche Xiaomi Mi 11 Lite (il più costoso e performante fra tutti questi).

Indipendentemente dal modello selezionato, ci teniamo a ricordare che i prodotti sono interamente commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto sono disponibili nella loro variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.