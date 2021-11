Con le nuove offerte, Euronics riesce ad avere la meglio su alcune delle più acerrime rivali del settore della rivendita di elettronica, proponendo al pubblico una campagna promozionale che promette un risparmio superiore alle più rosee aspettative.

I prezzi sono bassi, e finalmente sono raggiungibili da qualunque utente in Italia, è bene ricordare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati sia online che nei singoli punti vendita, con piccole differenze di socio in socio. Ricordiamo comunque che gli acquisti prevedono anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nelle stesse location in cui sono stati completati.

Euronics: queste sono le offerte da battere

Il Black Friday di Euronics promette ai consumatori italiani un risparmio importante, anche nel momento in cui si dovesse pensare di acquistare un top di gamma, nella suddetta fascia di prezzo si possono trovare modelli assolutamente invitanti, come gli ultimi Xiaomi Mi 11T Pro in vendita a 695 euro, oppure Xiaomi 11T a 545 euro, per finire con il Motorola Moto G100 dal prezzo di 449 euro.

Rientrando in segmenti più economici, non mancano ugualmente occasioni da non perdere di vista, rammentiamo ad esempio la presenza di Xiaomi 11 Lite, in vendita a 399 euro, passando anche per Redmi Note 10S, Redmi 9C, Galaxy A03s o Redmi 9T, tutti proposti a meno di 250 euro.

Il volantino Euronics è ovviamente ricco anche di moltissime altre offerte speciali, per questo motivo consigliamo la visione del sito ufficiale.