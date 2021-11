Il brand secondario di Linkem, JustSpeed ha appena lanciato un nuovo Spot TV con il claim “la velocità sta arrivando“, incentrato sul team Snipers di Moto3 .

Il brand JustSpeed è Main Partner di Snipers, il team italiano attivo nel Campionato di Moto3. Attraverso questa collaborazione, le tute dei piloti, le moto in gara e i touchpoint di comunicazione del team sono infatti brandizzati con il logo dell’operatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Secondo JustSpeed la velocità sta arrivando

Per quanto riguarda il nuovo spot televisivo, sostanzialmente si tratta di un video incentrato sulla squadra Snipers, in particolare su un pilota del team che si prepara per andare in corsa, sistemando la tuta e indossando il casco. Verso la fine dello spot, il pilota monta in sella e durante la corsa viene mostrato il claim “La velocità sta arrivando”, riferito probabilmente alla copertura dell’operatore che viene estesa.

Sempre a proposito dei modem, questi sono presenti anche nel sito ufficiale dell’operatore, che rispetto a prima è stato aggiornato con una nuova grafica. Il video promozionale è stato pubblicato anche nella pagina Facebook di JustSpeed, anche nella versione da 15 secondi. Inoltre, su Facebook è presente anche un’immagine con il claim e due modem brandizzati JustSpeed appoggiati sulla pista.

Si segnala inoltre che alla fine del nuovo spot viene mostrato anche un nuovo logo leggermente diverso da quello precedente. Il logo in questione è stato inserito anche nella pagina Facebook di JustSpeed, mentre nel sito è presente ancora quello vecchio. Contestualmente a queste novità, l’operatore ha deciso di prorogare fino al 9 Gennaio 2022, salvo ulteriori cambiamenti, la sua offerta di rete fissa Speed Power Special Promo a 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, poi 29,90 euro mensili.