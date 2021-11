In Cina, Huawei ha rilasciato l’aggiornamento HarmonyOS 2 a non meno di 150 milioni di unità. Tuttavia, sembra che HarmonyOS non sia pronto a lasciare la Cina. Infatti, gli utenti globali, dovranno accontentarsi dell’aggiornamento EMUI 12. La EMUI 12 basata su Android di Huawei è stata lanciata silenziosamente sul sito Web ufficiale globale.

Pochi giorni fa, Huawei ha annunciato un elenco di adattamenti EMUI 12 e sembra che solo i modelli globali possano ottenere questo aggiornamento. Naturalmente, questo è ragionevole perché i modelli cinesi stanno già ricevendo HarmonyOS 2.

Huawei: EMUI 12 arriverà su circa 28 modelli

Questo elenco di dispositivi include gli smartphone delle serie Mate 10, 20, 30 e 40. Ci sono anche smartphone della serie P tra cui le serie P20 e P40. Inoltre, questo elenco contiene anche gli smartphone della serie nova di Huawei (serie nova 7, 5T e 4) e la serie Y. Secondo Huawei, l’aggiornamento sarà rilasciato nella prima metà del 2022. Tuttavia, smartphone come Huawei nova 8 e nova 9 sono già dotati di EMUI 12.

In termini di nuove funzioni, le caratteristiche principali di EMUI 12 includono un design dell’interfaccia utente semplice, nuova animazione, regolazione dei caratteri, nuovo pannello di controllo, nuovo centro notifiche, dispositivo + collaborazione intelligente, file system distribuito, videochiamata cross-device (MeeTime), migliore esperienza di prestazioni, protezione di sicurezza avanzata, ecc.

Nel frattempo, a partire dal 13 settembre, gli utenti di HarmonyOS 2 hanno ufficialmente superato i 100 milioni. Il 27 settembre, la società ha annunciato che gli utenti attivi di HarmonyOS hanno superato i 120 milioni di utenti. A giudicare da questo tasso di crescita, HarmonyOS sta avanzando quasi con un volume medio giornaliero di aggiornamenti di 1 milione. È ovvio che questo sistema avrà ben oltre 300 milioni di utenti entro la fine di quest’anno.