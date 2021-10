La lista di giochi gratuiti di PlayStation Plus di novembre 2021 è stata confermata, e come sospettato ci saranno molte novita’ che riguardano il PS VR.

Il primo gioco per PS4 e PS5 è Knockout City, un gioco multiplayer che è un po’ come il dodgeball. Due squadre si affrontano, lanciando palloni e cercando di mettere fuori combattimento gli avversari. Come ci si aspetterebbe da un gioco come questo, il lavoro di squadra e la strategia sono fondamentali.

È stato ben accolto al momento del lancio all’inizio di quest’anno e supporta il cross-play con altre piattaforme. Forse la sua inclusione nella line-up PlayStation Plus di questo mese darà al titolo un gradito aumento del numero di giocatori.

Il prossimo della lista è First Class Trouble per PS4 e PS5, un altro gioco multiplayer che è cross-play e potrebbe trarre vantaggio dall’essere su PlayStation Plus. Se ti sei divertito con Among Us, First Class Trouble offre una visione leggermente diversa.

Sei giocatori lavorano insieme per fermare un’IA su un incrociatore spaziale, ma due dei sei sono in realtà personoidi (fondamentalmente “impostori”), robot assassini che fingono di essere umani.

L’obiettivo dei Personoid è quello di sabotare la missione della squadra ed eliminare tutti gli umani senza essere sospettati, mentre gli umani devono completare la missione o scoprire l’identita’ degli impostori.

Il terzo gioco è Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning per PS4, una versione rimasterizzata dell’RPG d’azione del 2012. Sebbene abbia avuto recensioni positive all’epoca, la versione originale ha avuto difficoltà nelle vendite e sfortunatamente ha portato lo sviluppatore a dichiarare bancarotta.

Re-Reckoning include tutti i contenuti scaricabili del gioco originale, oltre a una grafica migliorata e varie altre modifiche minori.

Giochi per VR gratuiti

Infine, ci sono tre giochi per PS VR inclusi per novembre, poiché PlayStation celebra il quinto anniversario di PS VR.

The Walking Dead: Saints & Sinners è uno dei migliori giochi di Walking Dead. Tramite il VR, bisognera’ usare i controlli di movimento per difendersi dagli attacchi, e la tensione viene aumentata durante le corse di scavenging dal fatto che hai solo un determinato periodo di tempo prima che orde di zombi inizino a riempire le strade.

Poi c’è The Persistence e Until You Fall. Il primo ti vede nei panni dell’unico sopravvissuto su un’astronave della colonia nello spazio profondo, la tua unica speranza e’ quella di ripristinare la funzionalità della nave e tornare sano e salvo sulla Terra. L’ultimo è un gioco roguelite di combattimento con la spada che ha raccolto diverse recensioni positive durante gli anni.

Tutti e sei giochi possono essere richiesti gratuitamente dal 2 novembre.