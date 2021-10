L’operatore Tim, come saprete, permette di attivare il servizio Ricarica Automatica che permette di ottenere nuovamente 100 Giga mensili per 3 mesi. Per promuovere l’iniziativa, sono già partite due campagne promozionali, una via app MyTIM e l’altra via SMS.

L’iniziativa in questione, disponibile presso i negozi TIM, nel sito ufficiale dell’operatore e nell’app per dispositivi mobili, fino ad oggi 30 ottobre 2021, salvo proroghe delle prossime ore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim Ricarica Automatica nuovamente disponibile con 100 GB

Con il servizio gratuito TIM Ricarica Automatica, i clienti dell’operatore possono ricaricare la SIM con addebito su carte conto prepagate, carta di credito o conto corrente. Vi ricordo che per usufruire della promo, i clienti TIM devono avere un’offerta dati a pagamento attiva sulla linea. Se l’offerta o il servizio di ricarica automatica vengono disattivati, allo stesso tempo si perderà anche il diritto al bonus.

Ogni volta che determinati parametri vengono soddisfatti, in automatico viene erogata una ricarica del proprio credito. I parametri da soddisfare si dividono in due meccanismi, uno su base soglia e l’altro su base rinnovo. Il primo prevede una ricarica di 5 euro ogni volta che il credito residuo scende sotto la soglia di 3 euro. In questo caso, le ricariche mensili prevedono un limite di 15 euro, personalizzabile dall’app MyTIM o tramite il servizio clienti al 119.

Il meccanismo su base rinnovo prevede invece l’erogazione di una ricarica pari al costo dell’offerta entro le 24 ore precedenti al rinnovo. Non sono compatibili le offerte con costo di rinnovo inferiore a 2 euro al mese o con domiciliazione su conto corrente, bolletta TIM o carta di credito. Come indicato nel sito ufficiale dell’operatore, se nello stesso giorno viene rinnovata più di un’offerta, l’importo erogato sarà pari alla somma dei costi mensili.