Si è creato dell’affollamento nei box di Samsung in merito al lancio di nuovi smartphone di gamma alta: abbiamo Galaxy S21 FE in attesa e Galaxy S22 che dovrebbero arrivare entro i primi mesi del 2022. Finalmente sembra essere stata presa una decisione.

Dopo le prime voci iniziate a circolare qualche settimana fa, sembra ormai assodato che Galaxy S21 FE arriverà effettivamente sul mercato, nonostante alcune voci indicavano la sua cancellazione definitiva. Il dispositivo, come sottolineato da Jon Prosser, dovrebbe essere presentato l’11 gennaio 2022. Scopriamo insieme che data è la più probabile per i Galaxy S22.

Samsung presenterà i Galaxy S22 a febbraio 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di FrontPageTech, i preordini di Galaxy S22 inizieranno nella seconda settimana di febbraio 2022, dunque a partire dal 7 febbraio. Rimane però ancora ignoto quando Samsung intende presentare ufficialmente i suoi nuovi top di gamma, possiamo aspettarci un evento di lancio contemporaneo all’apertura dei preordini, non sarebbe la prima volta che accade.

Quanto appena detto rimane da confermare ufficialmente ma è l’ennesima indicazione che avvalora l’ipotesi di un lancio di Galaxy S22 leggermente posticipato, rispetto alle previsioni iniziali, in favore di Galaxy S21 FE. Quest’ultimo è apparso solamente pochi giorni fa sul sito ufficiale del colosso, segnale che il dispositivo sarebbe ormai quasi pronto per la commercializzazione. Purtroppo, comunque, la pagina web non dà altre informazioni sul dispositivo se non il suo numero di modello, che è l’SM-G990B.

Le indiscrezioni degli scorsi mesi ci dicono comunque che il design della versione FE sarà molto simile a quello di Samsung Galaxy S21 e S21+, con un display piatto e un punch-hole per la fotocamera. Lo schermo dovrebbe essere un AMOLED da 6.5″ con refresh rate a 120 Hz, mentre il chipset sarà basato su un SoC Snapdragon 888. Infine, la fotocamera principale del dispositivo sarà da 12 MP e la sua batteria da 4.500 mAh.