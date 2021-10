Dimentica i dispositivi economici e di bassa qualità realizzati appositamente per bambini. Il nuovissimo Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G vanta un bellissimo display AMOLED da 12,4″ (la maggior parte dei tablet è LCD), un’interfaccia Android personalizzabile e una ricarica super veloce. La scelta perfetta per le famiglie, e non solo.

Il nuovo tablet Samsung può essere apprezzato da tutta la famiglia, grazie alle sue impostazioni, modalità e app intelligenti. Pensa: tecnologia premium in un pacchetto sicuro e adatto a tutte le età. La modalità Samsung Kids offre la tecnologia di un tablet premium in un formato a misura di bambino. Tutti i genitori conoscono il mix unico di senso di colpa che deriva dal far sedere i bambini davanti ad uno schermo. L’ultimo tablet Samsung allevia qualsiasi inconveniente offrendo loro un modo nuovo e intuitivo di interagire e apprendere.

Scorri verso il basso dalla schermata principale e seleziona la modalità “Samsung Kids” dal pannello rapido. Trasformerà il tuo tablet in un hub divertente ed educativo, pieno di tecnologie all’avanguardia app di apprendimento e creatività preselezionate appositamente per i più piccoli. I bambini sono liberi di utilizzare il tablet in modalità Kids senza il rischio che rimuovano il parental control, per il quale sarà necessario il PIN.

Quando è il momento di godersi un film o un po’ di tempo insieme davanti alla TV, la connessione Internet 5G elegante e super veloce di questo tablet ti consente di riprodurre in streaming e scaricare contenuti in un lampo. Con app native come Disney+, Netflix Kids e Youtube Kids, tutta la famiglia può guardare i propri programmi, film e canali preferiti ovunque e con la straordinaria qualità AMOLED Quad HD+. La batteria da 10.090 mAh del tablet implica ben 13 ore di autonomia durante lo streaming di video.

Migliora la pratica della scrittura, ovunque tu sia, con lo stilo S-Pen ultra reattivo, incluso con il Samsung Galaxy Tablet S7 FE 5G. In una famiglia, c’è una priorità sopra tutte le altre: la semplicità. L’ecosistema Samsung è davvero intelligente e ciò significa che sincronizzare il Samsung Galaxy Tablet S7 FE 5G con il resto della tua tecnologia è il modo più semplice per configurare la tua casa intelligente interconnessa. Chi sapeva che una tecnologia così intelligente potesse essere così… semplice?