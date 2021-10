Netflix: anche Novembre è quasi arrivato, quali opere offrirà il colosso stavolta?

A novembre 2021 il colosso Netflix ospiterà delle nuove uscite super interessanti e mai viste prima. Tra queste spicca Red Notice, un film che vede protagonisti Gal Gadot, Ryan Reynolds e The Rock. Nella sinossi ufficiale di questo si legge: “Un profiler dell’FBI sulle tracce del più ricercato ladro d’arte del mondo ne diviene il riluttante complice per catturare una sfuggente truffatrice in fuga perenne”. Per quanto riguarda invece le serie tv, ci coinvolgerà senza dubbio la seconda parte di Masters of the Universe: Revelation, l’anime-sequel del cartone animato degli anni ’80.