Mentre Twitter annuncia la disponibilità di Spaces per tutti i suoi iscritti, a prescindere dal numero di follower, Instagram comunica di aver esteso a tutti la possibilità di utilizzare l’adesivo che permette di inserire i link nelle Storie. La funzione che ha sostituito lo Swipe up tanto utilizzato dagli influencer potrà ora essere utilizzata indistintamente da tutti gli utenti.

Instagram: tutti potranno inserire i link nelle Storie!

La funzionalità era stata riservata agli account verificati, e quindi con la nota spunta blu accanto al nome, e a tutti i profili con almeno 10.000 follower. Adesso tutti hanno la possibilità di inserire i link nelle Storie sfruttando l’apposito adesivo.

Basterà realizzare la Storia che si desidera condividere e aggiungere il link, al quale i follower potranno essere indirizzati semplicemente cliccandoci su.

Instagram ha introdotto l’adesivo “Link” in sostituzione al tipico Swipe Up. Quest’ultimo consentiva di accedere alle pagine web consigliate scorrendo verso l’alto durante la visualizzazione della Storia.

L’aggiornamento sarà sicuramente apprezzato dagli utenti di Instagram, che restano comunque in attesa della possibilità di poter sfruttare una simile funzionalità sotto i post o nei commenti a questi ultimi. La piattaforma potrebbe attuare delle modifiche in futuro migliorando ulteriormente la funzionalità ma non si hanno ancora informazioni a riguardo.

Instagram ha comunque affermato di essere pronta ad attuare provvedimenti che comprendono la sospensione o il blocco dell’account in caso di utilizzo illecito della funzione Link. Ancora una volta, la piattaforma tanto utilizzata da giovani e aziende dimostra il suo interesse nei confronti della tutela degli iscritti nonostante le recenti accuse e i disagi che hanno coinvolto Zuckerberg.