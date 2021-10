Iliad assicura ai suoi clienti un pacchetto di offerte sempre più convenienti. Nel corso delle settimane a venire, gli abbonati potranno ancora sottoscrivere la vantaggiosa tariffa Giga 120. Tale ricaricabile prevede un pacchetto di consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con la presenza di 120 Giga per navigare in internet.

Iliad, anche il 5G gratis per chi sceglie questa tariffa

A determinare il vantaggiose della Flash 120 è senza ombra di dubbio il costo mensile. Per il rinnovo della tariffa, gli utenti dovranno spendere 9,99 euro ogni mese. In aggiunta, gli abbonati di Iliad dovranno aggiungere solo una quota una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione e ricezione della SIM.

Il prezzo e le soglie di consumo non solo l’unico vantaggio della Flash 120. Coloro che scelgono di attivare una promozione con Iliad, infatti, avranno a loro disposizione anche la tecnologia 5G. La navigazione internet con le reti di ultima generazione sarà inclusa per gli utenti completamente costo zero.

In questi mesi, quindi, Iliad ha deciso di presentare al suo pubblico un pacchetto commerciale nettamente in antitesi rispetto alle proposte effettuate da TIM e Vodafone. Gli abbonati di altri gestore possono sì attivare la navigazione di rete 5G, ma devono necessariamente sottoscrivere anche delle promozioni extra rispetto alla ricaricabile di riferimento.

La tecnologia 5G di Iliad già da oggi è disponibile in ben 20 città del nostro Paese. L’obiettivo del provider francese è quello di allargare la sua copertura già nel 2022 quando parte del territorio sarà coperta dalle reti internet di nuova generazione.