Il lavoro su Android 12 per gli smartphone Samsung Galaxy si sta muovendo a un ritmo incredibilmente veloce, con la società che questa settimana ha rilasciato un terzo aggiornamento beta con correzioni di bug e altro ancora. Ora, sembra che Samsung si stia preparando ad aggiungere i suoi dispositivi pieghevoli, Galaxy Z Fold 3 e Flip 3, al programma beta di Android 12.

Individuato dai ragazzi di SammyFans, Samsung ha annunciato un programma beta One UI 4 sia per Galaxy Z Fold 3 che per Galaxy Z Flip 3 che consegnerebbe Android 12 a entrambi i telefoni, ma al momento non esiste una data specifica.

Galaxy Z Fold 3 è entrato nella beta per Android 12

Il programma è semplicemente contrassegnato come ‘Prossimamente’ su entrambi i teaser e il post sul forum di Samsung non aggiunge ulteriori dettagli. L’annuncio per la versione beta di One UI 4.0 su questi dispositivi, tuttavia, è notevole perché è in linea con la serie Note negli anni passati. In precedenza, Samsung avrebbe lanciato prima la beta per la sua serie Galaxy S con la serie Note a seguire. Ora, sembra che i pieghevoli abbiano preso il posto della serie Note.

Per ora, sembra che questo programma si applichi solo alla Corea, ma è molto probabile che il programma possa essere lanciato anche negli Stati Uniti ed in alcuni paesi Europei. Samsung non ha ancora menzionato il programma e non sappiamo quando la società condividerà maggiori informazioni per i device a livello globale.

Di recente, Samsung ha rilasciato nuovi modelli dei suoi pieghevoli che possono essere personalizzati nelle colorazioni. Ci sono all’incirca 49 nuove combinazioni di colori tra cui scegliere e se sei stufo di visualizzare il tuo device in quel mix di colori, potrai cambiarlo gratuitamente se partecipi al programma Bespoke.