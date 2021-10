Il nuovissimo Microsoft Surface Duo 2 è lo smartphone più potente attualmente disponibile nel mondo Android. Il device a doppio schermo realizzato da Redmond è pensato per un’utenza business e si conferma senza paragoni.

Infatti, sulla piattaforma Geekbench il device Microsoft ha ottenuto punteggi molto alti, superando il precedente primo classificato. Totalizzando 1051 punti nel test in single-core e 3317 punti nel test multi-core, Surface Duo 2 ha scalzato dal gradino più alto del podio ASUS ROG Phone 3.

Per fare un confronto diretto, lo smartphone ASUS poteva vantare 3235 punti nel test in multi core. Inoltre, lo smartphone realizzato a Redmond ha superato anche Samsung Galaxy S21+ 5G nel test in single-core che ha fatto registrare 966 punti.

Microsoft Surface Due 2 è lo smartphone più potente su Geekbench

Ricordiamo che Surface Duo 2 è spinto dal Snapdragon 888, uno dei SoC più potenti disponibile nella line-up del chipmaker. Qualcomm, infatti, ha recentemente presentato anche il SoC Snapdragon 888+ che rappresenta una diretta evoluzione.

Molti dei flagship in uscita lo utilizzeranno e quindi potranno contare su un notevole incremento prestazionale. Questo certamente andrà a cambiare la classifica di Geekbench ma il device Microsoft resterà il più performante nella sua categoria.

Il sistema può contare su 8GB di RAM LPDDR5 e fino a 512GB di memoria interna. Per il momento il flagship Microsoft può godersi la prima posizione e il titolo di smartphone Android più potente. Il device non sarà certo alla portata di tutti a causa dei 1499 dollari necessari per acquistarlo, ma certamente la potenza non manca.