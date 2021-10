Il prossimo 28 ottobre Honor presenterà il nuovo X30 Max. A poche ore dalla presentazione ufficiale sono emersi alcuni dettagli che permettono di conoscere meglio il device che si configura come un vero e proprio cinema tascabile.

Il produttore ha confermato che lo smartphone sarà caratterizzato dalla presenza di un imponente display da 7.09 pollici. La vocazione di Honor X30 Max quindi è molto chiara, sarà uno smartphone pensato per fruire dei contenuti multimediali.

Gli utenti infatti, potranno sfruttare anche i due speaker stereo per un’esperienza audio/visiva completa ed immersiva. Le due casse saranno poste nella parte alta e bassa del device, rendendo quindi l’ascolto efficace in modalità landscape.

Honor X30 Max è il nuovo device pensato per chi ama guardare video sullo smartphone

Il pannello di Honor X30 Max sarà un LCD con un notch a goccia nella parte centrale che ospita la fotocamera frontale. I bordi laterali saranno piuttosto contenuti e la scocca sarà realizzata i policarbonato. Nella parte destra si troveranno i tasti per regolare il volume e il tasto di accensione e spegnimento che integrerà anche il lettore di impronte digitali.

Il comparto fotografico posteriore sarà composto da due ottiche e dal flash LED. Per quanto riguarda il SoC, il produttore ha scelto di equipaggiare il MediaTek Dimensity 900 5G. In seguito ad una prima apparizione sulla piattaforma Geekbench 5, possiamo confermare che il device avrà 8GB di RAM e sarà presente Android 11 come sistema operativo. La batteria sarà da 6000mAh e non mancherà la porta per ospitare il jack audio da 3.5mm.