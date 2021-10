Bluetti, nota azienda che si occupa della produzione di generatori portatili, utilizzabili per ogni evenienza, di cui vi avevamo già parlato in quest’articolo, ha attivato sconti di Halloween da non perdere, con tantissime riduzioni sui prezzi di listino. Scopriamoli assieme.

Bluetti AC200P

In seguito all’ottima campagna di crowdfunding di Luglio 2020, nel corso della quale sono stati raccolti oltre 6 milioni di dollari, e alle oltre 10’000 unità vendute, il prodotto è oggi in fortissima promozione. Equipaggiato con 2000 watt corrente continua, una capacità da ben 2000 Wh e la batteria al litio-ferro-fosfato (LiFePO4), è sicuramente il più competitivo generatore solare sul mercato. Grazie alle offerte odierne, lo si potrà acquistare con un esborso di 1699 euro, al posto del listino di 1999 euro.

Bluetti EB150

Il Bluetti EB150 è un generatore solare all-in-one, lanciato originariamente nel 2019, ed amatissimo dai consumatori nel corso di quest’ultimi due anni. Realizzato con un case in alluminio, e dotato di un inverter da 1000 watt, il prodotto integra una batteria da ben 1500Wh, con una ricarica “rapida” di soli 4,5 ore, per il passaggio dallo 0 al 100%. Considerato un prezzo di listino di 1399 euro, il dispositivo è scontato oggi a soli 999 euro, acquistatelo qui.

Bluetti EB55

L’ultimo modello lanciato in Europa, e raccontato da noi qui, è una stazione di ricarica portatile, utilissima per il campeggio (ad esempio), grazie ad una capacità di 537Wh, la batteria a lunga durata LiFePO4 (supporta più di 2500 cicli di ricarica prima di rovinarsi), e tantissime altre funzionalità interessanti. Il più economico fra tutti i prodotti elencati nell’articolo, parte da un listino di 659 euro, per essere scontato oggi a soli 559 euro, qui lo potete acquistare.