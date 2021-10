Come vi abbiamo mostrato anche nelle precedenti settimane, in autunno non mancano certo le rimodulazioni dei costi per gli utenti di TIM. Anche in questo mese di Ottobre, molti abbonati del gestore italiano saranno chiamati a pagare un piccolo extra sulla loro ricaricabile. Tuttavia, per alcuni rincari sui prezzi, c’è però una notizia positiva a fare da contraltare.

TIM, senza questo servizio ecco uno sconto di 2 euro

I clienti di TIM potranno anche contare su un piccolo ma significativo risparmio mensile, grazie ad una rimodulazione inerente il servizio Sempre Connesso. Tale funzione, infatti, a partire dallo scorso 31 Maggio non è più obbligatoria per gli abbonati del gestore italiano con ricaricabile attiva. I clienti che decideranno di disattivare la funzione Sempre Connesso potranno beneficiare di un risparmio sino a 2 euro, con un arrotondamento per eccesso.

Sempre Connesso è un servizio di TIM per la continuità dei consumi. Il gestore italiano ha previsto tale funzione da attivare nel momento del rinnovo della propria ricaricabile, in caso di mancato credito per procedere al pagamento. Gli utenti avranno a loro disposizione un pacchetto giornaliero con soglie senza limiti per chiamate, messaggi e connessione internet.

Agli utenti sarà chiesto un costo a debito di 0,90 euro per il primo giorno di consumi illimitati. Possibile anche un’estensione per un secondo giorno, ad un prezzo complessivo di 1,80 euro. Il credito accumulato dal pubblico per il pagamento del servizio sarà prelevato da TIM alla prima ricarica utile.

Per disattiva il servizio Sempre Connesso, con conseguente risparmio, è necessario contattare il call center 119.