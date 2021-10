IPTV e illegalità: la Guardia di Finanza blocca 1800 utenti, multe da 1000 euro

Usare soluzioni che non hanno niente a che fare con la legalità ma soprattutto con aziende che lavorano in questo settore, può condurre a grane davvero difficili da eliminare. Questo è ciò che potrebbe capitare ad un qualsiasi utente che sceglie di sposare il mondo IPTV, il quale appartiene alla pirateria da diversi anni. E’ capitato anche ad altri clienti italiani, i quali si ritrovano ora a dover fronteggiare un giudice o delle multe molto salate.

IPTV: nuove indagini della Guardia di Finanza, ecco 1800 utenti beccati

Secondo quanto riportato, l’ultima retata della Guardia di Finanza avrebbe colto con le mani nel sacco ben 1800 utenti in provincia di Varese. Questi ora saranno costretti a pagare delle multe che partiranno da un costo minimo di 1000 euro.

“Il susseguirsi di azioni di contrasto sempre più frequenti ed efficaci sono il risultato della stretta collaborazione tra industria e forze dell’ordine, a cui vanno i nostri ringraziamenti per l’impegno nella lotta ad un fenomeno criminale che danneggia l’intera industria sportiva, dallo sport amatoriale, agli appassionati, fino ai detentori dei diritti e i broadcaster, distruggendo posti di lavoro e creatività“.