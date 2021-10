Nelle scorse ore, Rockstar Games ha annunciato ufficialmente il debutto di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. La nuova collection comprende le versioni rimasterizzate di GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas.

Sia i fan di vecchia data che quelli più recenti potranno giocare con i tre grandi classici che hanno fatto la storia della saga di GTA. Grazie al lavoro di revisione portato avanti dalla software house, i tre titoli manterranno lo stile originale ma in una veste grafica totalmente rivista.

Grazie all’utilizzo del motore grafico Unreal Engine, le texture sono state migliorate così come la risoluzione di gioco e la profondità visiva. Anche il gameplay è stato rinnovato prendendo in prestito meccaniche di gioco da GTA V come la gestione della mini-mappa, delle armi, del puntamento e delle stazioni radio.

Svelati i requisiti di sistema minimi e raccomandati per giocare su PC a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Ci aspettiamo che su console next-gen Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition girerà in 4K a 60FPS. Su PC invece, la pagina di pre-ordine ufficiale ha svelato i requisiti necessari per potersi godere al meglio le tre avventure.

Requisiti Minimi:

Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Processore Intel® Core™ i5-6600K / AMD FX-6300

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GTX 760 da 2 GB / AMD Radeon R9 280 da 3GB

Peso su disco: 45 GB

Requisiti Raccomandati: Sistema Operativo:Windows 10 64-bit Processore: Intel® Core™ i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 16 GB GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 da 4GB / AMD Radeon R9 570 da 4GB Peso su disco: 45 GB

La data di lancio è fissata per l’11 novembre in versione digitale mentre per le copie fisiche bisognerà attendere il 7 dicembre. Il prezzo di lancio è fissato a 59.99 euro per entrambe le versioni su tutte le console.