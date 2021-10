Durante l’evento della scorsa settimane, Apple ha presentato al mondo la nuova famiglia MacBook Pro composta dai due modelli da 14 e 16 pollici. Molti esperti di settore si aspettano un nuovo evento previsto a Novembre ma alcune indiscrezioni sembrano smentire questa possibilità.

A sostenere questa tesi è Mark Gurman, analista di Bloomberg, il quale ritiene che per le prossime novità da parte di Apple bisognerà aspettare il 2022. Il prossimo anno si preannuncia particolarmente intenso per l’azienda di Cupertino con tanti annunci.

I nuovi device rinnoveranno completamente l’intera line-up offerta dalla Mela, con particolare attenzione alla famiglia di computer desktop e laptop. Infatti, l’analista si aspetta il debutto di un nuovo iMac dotato di un display più grande e ovviamente con notch integrato.

Inoltre, potrebbe arrivare anche un Mac mini con un design totalmente rivisto. Non mancherà una nuova generazione di iPad Pro e anche il ritorno della serie iPhone SE. Si tratta di tantissime novità che faranno felici i fan di Apple.

Apple sta lavorando per rinnovare tantissimi device tra cui iMac, Mac mini, iPhone SE e iPad Pro

Il motivo di tanti annunci previsti nel 2022 è legato proprio alle tempistiche. Lo scorso anno, Apple ha tenuto a novembre una conferenza dedicata ai nuovi computer e ai processori. L’evento è slittato a causa della pandemia e quindi si è svolto quasi a fine anno.

Quest’anno invece, l’evento di presentazione dei nuovi MacBook si è tenuto regolarmente ad ottobre. Inoltre, tutte le novità principali del settore smartphone e PC sono state già presentate, quindi è difficile aspettarsi ulteriori novità in così breve tempo.

Secondo l’analista, se Apple avesse avuto altri annunci da fare, li avrebbe già fatti. Questo significa che le novità per il 2021 sono finite e ormai si guarda già al prossimo anno. I device da presentare saranno molti e tutti interessanti.

Sicuramente nel corso dei prossimi mesi inizieranno a trapelare maggiori dettagli in merito ai nuovi iMac, Mac mini, iPhone SE e iPad Pro. Non resta che attendere le prime informazioni per scoprire meglio questi device molto attesi.