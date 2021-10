Vodafone ha lanciato una serie di vantaggiose iniziative per tutti i nuovi clienti, ma anche una serie di rimodulazioni di prezzo per gli abbonati che già hanno una SIM operativa. Nel corso di queste ultime settimane, le modifiche ai listini hanno riguardato anche la più popolare promozione del gestore inglese: la Special 50 Giga.

Vodafone, costo extra di 2 euro per la Special 50 Giga

La Special 50 Giga da sempre viene considerata la promozione entry level per i clienti di Vodafone. Questa tariffa è indicata infatti per tutti coloro che effettuano la portabilità del numero da altro gestore.

Molti utenti che hanno attivato nei mesi scorsi la Special 50 Giga si trovano ora a pagare un costo extra di 2 euro rispetto ai precedenti listini. I prezzi aggiornati del provider prevedono infatti un costo di 9,99 euro per chi aveva precedente prezzo mensile fissato a 7,99 euro. La tariffa è invece salita a 8,99 euro per molti utenti che sino a qualche settimana fa pagavano 6,99 euro.

Il cambio dei prezzi non equivale ad una revisione per le soglie di consumo. I clienti di Vodafone con questa tariffa avranno sempre a loro disposizione consumi senza limiti per telefonate e messaggi con 50 Giga internet.

Le rimodulazioni di listino per la Special 50 Giga valgono soltanto per i vecchi abbonati. Per coloro che attivano ex novo la ricaricabile è invece prevista una garanzia da parte del gestore. Vodafone, infatti, assicura costo bloccato nei primi sei mesi. Come per tutte le altre ricaricabili in catalogo, il gestore si impegna a non applicare aumenti di prezzi durante il semestre iniziale di abbonamento.