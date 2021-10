L’operatore virtuale NT Mobile, attivo su rete Vodafone, sta proponendo una gamma di offerte che partono da solo 1 euro al mese. Queste sono attivabili in tutti i punti vendita fisici aderenti, dal 20 ottobre fino a nuova comunicazione.

Le offerte sono denominate Solo, Noi 2, Più, Più Plus, Più Plus Plus, Small ed You&Me. Alcune di queste hanno il costo anticipato semestrale, altre annuale. Scopriamo insieme tutti i dettagli del bundle.

NT Mobile propone offerte a partire da 1 euro al mese

Iniziamo subito con le offerte con costo anticipato annuale, ovvero Più Plus Plus. Quest’ultima prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 30 Giga al mese al prezzo di 29.94 euro all’anno, pari a 2.49 euro al mese. Le offerte con costo anticipato semestrale sono Solo, Noi 2, Più, Più Plus. L’offerta Solo con un costo di 1 euro al mese prevede minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri NTMobile ed una tariffa a consumo personalizzata.

L’offerta Noi 2 prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri NTMobile e 15 Giga al mese al prezzo di 3.99 euro al mese. Vi ricordo che la velocità massima di navigazione è fissata a 60 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload. L’offerta Più prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 30 Giga al costo di 4.99 euro al mese. Infine, la Più Plus comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa e 30 Giga al mese a 20.95 euro ogni 6 mesi, pari a 3.49 euro al mese.

Prorogate anche la Small e la You&Me, la prima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri NTMobile, 50 minuti di traffico voce verso gli altri operatori nazionali e 1 Giga al mese al prezzo di 1.99 euro. La You&Me invece prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al prezzo di 7.99 euro al mese. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.