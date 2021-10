Iliad guarda ancora ai nuovi clienti, offrendo la sua migliore ricaricabile del momento: la Giga 120. I clienti che attivano questa tariffa potranno ricevere un pacchetto che comprende consumi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti e 120 Giga per internet. Il prezzo di rinnovo per questa ricaricabile sarà pari a 9,99 euro.

Iliad, i tre servizi gratis per tutti i clienti

La Giga 120 di Iliad è una grande occasione per tutti coloro che cercano ampi consumi a costi da vero sconto. Al netto di tale dinamica, però, i clienti che optano per questa promozione potranno anche ricevere tre servizi a costo zero.

Uno dei principali punti di forza di Iliad è dato dalle chiamate senza limiti verso l’estero. I clienti del gestore francese potranno comunicare con amici e parenti all’estero senza spese extra rispetto alla ricaricabile di riferimento. La lista dei paesi in cui sono disponibili le telefonate a costo zero prevede più di sessanta nazioni tra i diversi continenti.

Sempre nella Giga 120, i clienti troveranno anche la segreteria telefonica gratuita. Il gestore francese ha deciso di differenziare in maniera drastica la sua strategia da TIM, Vodafone e WindTre. L’ascolto dei messaggi registrati in segreteria, a tal proposito, sarà completamente a costo zero e senza spese extra sulla tariffa di riferimento.

Ultima sorpresa per la Giga 120 – ed anche maggiore punto di forza per gli stessi clienti – è il 5G. Le connessioni internet di ultima generazione saranno disponibili completamente a costo zero per tutti i clienti del provider transalpino.