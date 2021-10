CoopVoce sbanca con le Evolution fino a 100GB, ecco le tre offerte

I gestori virtuali stanno dando il meglio soprattutto in questi anni, dove gli altri provider sembrano ormai a corto di idee. Proporre soluzioni dal prezzo molto basso che dura per sempre nel tempo e con tanti minuti è diventato semplicissimo, soprattutto per questa realtà che sembrano essere di minore importanza.

In verità non è così, dal momento che gli utenti scelgono sempre provider virtuali, soprattutto se si tratta di soluzioni come quelle proposte da CoopVoce. Questo provider ora riesce a proporre stabilmente offerte di livello, con cadenza quasi mensile. Lo evidenzia l’ultima soluzione lanciata durante il mese di settembre, la quale prende il nome di Evo 100.

CoopVoce: il gestore lancia ufficialmente la sua nuova Evolution con 100 giga in 4G per navigare

Passare a CoopVoce o attivare un nuovo numero non è mai stato così semplice: richiedi la tua offerta EVO direttamente online e scegli se ricevere la tua nuova SIM a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop.

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS