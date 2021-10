CoopVoce: pochi euro per avere 100GB, arriva la nuova EVOLUTION

Uno dei migliori gestori virtuali del momento, viste soprattutto le promozioni messe a disposizione del pubblico, è CoopVoce. Si tratta di un provider che riesce a mettere insieme minuti, SMS e tanti giga per navigare sul web, proprio come con l’ultima offerta appartenente alla linea Evolution. Questo include al suo interno minuti illimitati, 1000 SMS e 100 giga di traffico per 8,50 € al mese per sempre.

CoopVoce è ancora all’apice della classifica grazie all’ultima promo Evolution

Queste sono le condizioni per l’attivazione e per tutti gli altri aspetti:

Passare a CoopVoce o attivare un nuovo numero non è mai stato così semplice: richiedi la tua offerta EVO direttamente online e scegli se ricevere la tua nuova SIM a casa o in uno dei 900 punti vendita Coop.

Se ricevi e attivi da casa, il costo di attivazione è pari a 9,90€ e comprende spedizione, attivazione e primo mese di offerta.

Se ritiri in un punto vendita Coop, l’attivazione della tua SIM costerà 10€ con 5€ di traffico telefonico incluso.

Se sei già cliente CoopVoce, puoi passare a EVO 100 al costo di attivazione di 9€ una tantum.

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS