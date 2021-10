Oltre 85 milioni di bottiglie di birra con l’immagine iconica de La Casa de Papel arriveranno sul mercato prima della premiere del volume 2 della stagione 5 il 3 dicembre che andra’ in onda su Netflix. È un’edizione speciale che avrà portata internazionale, con distribuzione in 60 paesi.

Estrella Galicia è un birrificio spagnolo con oltre cento anni di storia che condivide i valori de “La Resistencia” con la serie Netflix.

Il birrificio Estrella Galicia vestirà la sua nuova edizione speciale con etichette che renderanno omaggio a La Casa de Papel, la serie Netflix che ha affascinato gli spettatori di tutto il mondo.

Un prodotto in edizione limitata che andra’ a ruba

Nei prossimi giorni, 85 milioni di bottiglie di Estrella Galicia raggiungeranno il mercato internazionale per arrivare a casa dei consumatori. I clienti in tutto il mondo potranno entrare in possesso dell’edizione speciale La Casa de Papel, e il prodotto potra’ essere acquistato sia sul sito originale che su altre piattaforme di compravendita come Amazon.

Il birrificio sottolinea che “Estrella Galicia ha vissuto come nostro il successo della serie Netflix. L’integrazione del marchio è stata su larga scala e i fan de La Casa de Papel si sono pienamente identificati con i valori di La Resistencia, il motto del nostro marchio.”

Questa azione è un altro passo avanti nella notorietà e nella strategia di posizionamento globale di Estrella Galicia,che si piazza sempre di piu’ tra i vertici lanciando l’ennesima proposta di marketing per differenziarsi dai concorrenti, come questo lancio dell’edizione speciale che rende omaggio a La Casa de Papel di Netflix.

Ricordiamo che La Casa de Papel sta per terminare e a dicembre si concludera’ l’ultima parte della stagione 5, che svelera’ tutti i colpi di scena rimasti chiudendo il cerchio sul passato del professore e le storie dei membri della squadra.