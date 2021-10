Dal 5 Ottobre 2021, salvo cambiamenti, Vodafone Italia ha deciso di avviare una nuova campagna SMS winback “Torna in Vodafone” rivolta ad alcuni suoi ex clienti che attualmente si trovano con altri operatori.

Attraverso una nuova campagna SMS, Vodafone sta proponendo ancora una volta l’offerta winback Vodafone Special 50 Digital Edition a 7 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torna in Vodafone con un’offerta da soli 7 euro al mese

Vodafone Special 50 Digital Edition prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G. In questo caso viene proposto a 7 euro al mese. Il messaggio promozionale viene inviato ad alcuni ex clienti dell’operatore, che possono attivare l’offerta a prezzi personalizzati e con date di scadenza personalizzate (per esempio per alcuni la scadenza può essere il 10 ottobre 2021, il 12 ottobre 2021 o il 14 ottobre 2021).

Dopo aver ricevuto la proposta, l’ex cliente Vodafone selezionato, che aveva lasciato in precedenza i consensi commerciali, per sottoscrivere l’offerta tariffaria dovrà recarsi presso un negozio aderente oppure accedere alla pagina dedicata attraverso il link presente nell’SMS. In entrambi i casi dovrà attivare una nuova sim ricaricabile Vodafone con contestuale richiesta di portabilità del proprio numero mobile (MNP) in cui ha ricevuto l’sms commerciale.

Ecco l’SMS inviato dall’operatore: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualita’ di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 12/10“. Visitate il sito per scoprire altre offerte!.