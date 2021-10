Telegram: dopo il down di WhatsApp si prepara un super aggiornamento

La lotta tra le app di messaggistica istantanea continua e, dopo le difficoltà affrontate nei giorni scorsi da quelle del Gruppo Facebook, si sta facendo ancora più intensa. Un vero e proprio assist per regalare nuovi download. Infatti, dopo il down totale di WhatsApp, Telegram sta preparando un super aggiornamento che introdurrà 5 fantastiche novità che piaceranno a tutti gli utenti. Scopriamo insieme i dettagli e una per una queste nuove funzionalità.