Tim ha deciso di rinnovare il suo ricco parco streaming decidendo di ampliare i contenuti aggiungendo molti titoli in arrivo ad ottobre 2021 sulla piattaforma TimVision tra film e serie TV.

Di seguito saranno elencati alcuni dei titoli piu’ seguiti del momento e attesi per questo nuovo mese di contenuti:

Ecco la nuova lista

L’inaugurazione dell’aggiornamento inizia con la promozione del finale di stagione di The Good Fight: L’ultimo episodio della stagione 5 sarà infatti disponibile giovedì 14 ottobre, in anteprima esclusiva su TIMVISION.

Segue successivamente Chapelwaite, una nuova serie con Adrien Brody: dal 26 ottobre, in anteprima esclusiva su TIMVISION, arriva Chapelwaite, una serie TV in 10 puntate che verrà distribuita in due appuntamenti da 5 puntate.

Basato sul racconto di Stephen King Jerusalem’s Lot, che lo ha definito uno dei migliori adattamenti di una delle sue opere, la serie è interpretata dall’attore premio Oscar Adrien Brody.

“Nel 1850, dopo la tragica morte della moglie, il capitano Charles Boone tornò con i suoi figli nella piccola cittadina di Preacher’s Corner, nel Maine. Qui dovrà affrontare una maledizione che da secoli pesa sulla sua famiglia.” Questa e’ la trama con cui inizia questa nuova serie targata Tim Vision.

Spettacoli per i piu’ piccoli

Tim Vision ha deciso di ampliare anche la quantita’ di contenuti fruibili sopratutto dalle fasce di eta’ protette, aumentando cosi’ il numero di spettacoli, serie TV e film con il bollino verde.

Per gli spettatori più piccoli arrivano quindi: i 44 Gatti e la serie Siamo fatti così, tradotta anche in lingua dei segni. Tra i film ricordiamo anche: Abbiamo solo il crimine, Attack in Mumbai, Sorry We Missed You, Close to the horizon, The Lodge. La lista e’ in continuo aggiornamento e potrebbe cambiare nelle prossime settimane.