Iliad: 8 milioni di utenti e 120GB in 5G in regalo per alcuni di loro

Il grande boom di Iliad va avanti ormai da qualche tempo, con i nuovi utenti che arrivano ogni giorno in grandi quantità. L’obiettivo è quello di sottoscrivere offerte che possano mettere a loro disposizione contenuti a volontà ma anche prezzi molto bassi che durino nel tempo.

La rimodulazione dei gestori rivali sta infatti spingendo gran parte del pubblico a sposare il colosso proveniente dalla Francia, il quale ora mette in gioco le sue carte migliori. Sul sito ufficiale infatti ci sono delle offerte incredibili, le quali variano tra loro ma offrendo sempre minuti, SMS e giga in grande quantità. Ricordiamo infatti che è proprio questa la filosofia di Iliad, ovvero quella di introdurre tanti contenuti al prezzo minimo disponibile. Sul sito ufficiale sono presenti due offerte, tra le quali spicca di certo la Giga 120, offerta che costa 9,99 € al mese per sempre.

Iliad: la promo da 120 giga senza attivazione per chi già paga 9,99 € al mese

Avete l’imbarazzo della scelta e non sapete quale gestore scegliere? Probabilmente Iliad ve ne creerà ancora di più visto che sul suo sito ci sono due offerte strepitose. La prima è quella che permette di avere 80 giga in 4G per la navigazione web con minuti ed SMS senza limiti verso tutti al prezzo di 7,99 € al mese per sempre.

La seconda invece è l’offerta del momento, la quale permette di ottenere 120 giga in 5G con tutto senza limiti al prezzo di 9,99 € al mese per sempre. Da ricordare che coloro che sono già clienti Iliad e pagano 9,99 € al mese una delle vecchie offerte, potranno effettuare lo switch gratuito.